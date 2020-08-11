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  3. İstanbul merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonlarında 34 kişiye gözaltına kararı!

İstanbul merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonlarında 34 kişiye gözaltına kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen İstanbul merkezli 12 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından  İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.

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11 Ağustos 2020 Salı 10:46
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