İstanbul merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonlarında 34 kişiye gözaltına kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen İstanbul merkezli 12 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.
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11 Ağustos 2020 Salı 10:46
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