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  3. İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları belirlenen 75 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi ve bu kapsamda yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 75 şüpheli için operasyona start verildi. 

Savcılığın verdiği talimat doğrultusunda başlatılan operasyonun hedefinde ise, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Poyrazköy 1-2", "Amirallere Suikast 1-2', "Kafes Eylem Planı" ve "ÇEV/ÇYDD" kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde çalışmış 67'si ihraç, 7si'i aktif ve biri emekli olmak üzere FETÖ üyesi toplam 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli toplam 16 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi. Başlatılan operasyonun halen sürdüğü belirtildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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