İstanbul merkezli 2 ilde suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı kararı İstanbul merkezli olmak üzere 2 ilde, organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde, tefecilik, nitelikli yağma, silahlı tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarına karıştığı nedeniyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan karar neticesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Devam eden operasyonda bazı şüpheliler yakalanırken, adreslerdeki aramalara devam edildiği belirtildi. Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü organize suç örgütüoperasyonİstanbul emniyeti