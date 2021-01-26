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  3. İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte mali destek sağladığı iddia edilen iş adamlarının da aralarında bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali destek sağladığı iddia edilen iş adamlarının da aralarında bulunduğu 36 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye finansal destek sağlayan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

36 ŞÜPHELİ İÇİN 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon başlattı.

ARALARINDA BYLOCK KULLANICISI DA VAR

Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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