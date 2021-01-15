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  3. İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

 İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında arama kararı bulunan 37 kişiden 11'inin yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonun, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 37 şüpheliye yönelik olduğu öğrenildi. 37 şüpheliden 11'inin yurt dışına kaçtıkları tespit edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Düzenlenen şafak operasyonu ile 18'i İstanbul olmak üzere toplam 26 şüphelinin kaldıkları adreslere baskın yapıldı. Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Operasyonun İstanbul ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kağıthane ve Ataşehir'de bazı adreslere operasyon yaptı.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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