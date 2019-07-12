İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara operasyonu: 60 gözaltı

İstanbul polis ekipleri PKK'nın mali kaynakları arasında gösterilen sigara kaçakçılığına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul polisi, terör örgütü PKK'nın mali kaynakları arasında gösterilen sigara kaçakçılığına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Örgüt lideri A.D ile 11 şebeke yöneticisinin de aralarında olduğu 60 kaçakçı yakalanırken, 160 bin kaçak sigara, bin 500 paket elektronik sigara kartuşu, 30 kilo nargile tütünü ile 1'i tır olmak üzere toplam 15 araca el konuldu.

Kaynak: İHA