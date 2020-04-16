İSTANBUL -  METROBÜS ÇARPA ÇARPA GELDİ... KAZADAN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

- Bir sağdaki bariyere bir soldaki bariyere vuran metrobüs daha sonra hızlanarak duran metrobüse çarptı.

- Sürücünün direksiyon başında rahatsızlandığı öne sürülürken kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'daki metrobüs kazasından yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüsün bariyerlere çarparak ilerlediği ardından durakta duran metrobüse çarptığı görülüyor,

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ikisi şoför 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce soldaki sonra sağdaki bariyere vuran metrobüs tekrar hızlanarak yoluna devam ediyor. Metrobüs kısa süre sonra duraktaki metrobüse çarpıyor. Sürücünün direksiyon başında rahatsızlandığı öne sürülürken kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-YENİ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

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Kaynak: DHA