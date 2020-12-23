İstanbul minibüs, dolmuş, taksi dolmuş ücretleri | Dolmuş - minibüs fiyatları ne kadar oldu? | Fiyat tarifesi 2021

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından düzenlenen toplantıda alınan kararla, İstanbul'da faaliyet gösteren dolmuş, minibüs ve taksi dolmuşlara zam geldiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun üzerine yeni ücret tarifesi de merak konusu oldu. Peki İstanbul minibüs, dolmuş ücretleri | Dolmuş - minibüs fiyatları ne kadar oldu? İşte cevaplar...

İSTANBUL MİNİBÜS, DOLMUŞ, TAKSİ DOLMUŞ ÜCRETLERİ

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının bugün Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen toplantısında, en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

2020 yılının son UKOME toplantısınnda, ,minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi.

DOLMUŞ - MİNİBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

En kısa mesafenin 2.50’den 2,75 TL’ye, en uzun mesafenin 3.70 TL’den 4 TL’ye çıkması teklifinin ardından taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50’den 2,75 TL’ye çıktı.

En uzun mesafe ise zamlı tarife ile birlikte 3,70 TL’den 4 TL’ye çıkmış oldu.

FİYAT TARİFESİ 2021

Kısa mesafe için (indi - bindi):

ESKİ FiYAT _____ 2,50 TL

YENİ FİYAT _____ 2,75 TL

Uzak mesafe için:

ESKİ FiYAT _____ 3,70 TL

YENİ FİYAT _____ 4,00 TL