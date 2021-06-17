İstanbul nerede, hangi bölgede? İstanbul'un kaç ilçesi var? İstanbul'da gezilecek yerler

İstanbul, nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sırada yer almaktadır. Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur.

İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. İstanbul, sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.

İSTANBUL'UN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere toplam 39 ilçe bulunmaktadır.

İSTANBUL'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

İstanbul Surları

Dolmabahçe Sarayı

Haliç

Beylerbeyi Sarayı

Topkapı Sarayı

Yıldız Sarayı

Çırağan Sarayı

Galata Kulesi

Kız Kulesi

Taksim Meydanı

Sultanahmet Meydanı

Beyazıt Meydanı

Bakırköy Özgürlük Meydanı

Gülhane Parkı

Şile-Ağva-Riva

Anadolu Hisarı

Kuzguncuk

Anadolu Kavağı

Adalar