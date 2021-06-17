İstanbul nerede, hangi bölgede? İstanbul'un kaç ilçesi var? İstanbul'da gezilecek yerler
Marmara Bölgesi'nde yer alan şehir ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 81 ilinden biridir. Ülkenin nüfus bakımından en çok göç alan ve en kalabalık ilidir. Ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada yer alır. Peki İstanbul nerede, hangi bölgede? İstanbul'un kaç ilçesi var? İşte İstanbul'da gezilecek yerler...
İstanbul, nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sırada yer almaktadır. Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur.
İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. İstanbul, sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.
İSTANBUL'UN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere toplam 39 ilçe bulunmaktadır.
İSTANBUL'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?
İstanbul Surları
Dolmabahçe Sarayı
Haliç
Beylerbeyi Sarayı
Topkapı Sarayı
Yıldız Sarayı
Çırağan Sarayı
Galata Kulesi
Kız Kulesi
Taksim Meydanı
Sultanahmet Meydanı
Beyazıt Meydanı
Bakırköy Özgürlük Meydanı
Gülhane Parkı
Şile-Ağva-Riva
Anadolu Hisarı
Kuzguncuk
Anadolu Kavağı
Adalar