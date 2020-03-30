İSTANBUL - OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇERİDEN VE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)

- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor

YARIM asırlık Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor. Mayıs ayında açılması planlanan ancak koronavirüs salgınıyla beraber hazırlıkların hızlandırılmasıyla bugün hizmete giren hastanenin içi görüntülendi. Bina havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü

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Muhabir anonsu (Özlem YURTÇU KARABULUT)

İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu röportajı

Hastane içinden detay görüntüler

Odalardan ve ortak alanlardan görüntüler

Drone görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA