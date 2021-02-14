İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitime ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Peki İstanbul okullar tatil mi? | Okullar kar nedeniyle ne zamana kadar tatil edildi? | Yarın okul var mı? İşte detaylar...

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışının İstanbul'da etkili olması dolayısıyla yüz yüze eğitime ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Yerlikaya, yüz yüze eğitime kötü hava koşulları nedeniyle ara verildiğini belirtti.

OKULLAR KAR NEDENİYLE NE ZAMAN KADAR TATİL EDİLDİ?

İstanbul Valisi Ali Yerliaya yaptığı açıklamada "Bütün eğitim kurumlarımızda çarşamba gününe kadar yüz yüze eğitime ara veriyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, "Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz" dedi.

YARIN OKUL VAR MI?

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Kıymetli İstanbullular; Güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor.

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Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz.

Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım."