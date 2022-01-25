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  3. İstanbul otobüs seferleri iptal edildi! Mağdur vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi!

İstanbul otobüs seferleri iptal edildi! Mağdur vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi!

Kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul yönüne giden araçların geçişlerine izin verilmemesi sebebiyle otogarlarda bulunan vatandaşlar, yurtlarda misafir edildi.

İstanbul otobüs seferleri iptal edildi! Mağdur vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde mahsur kalanların Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

KYK YURTLARINA YERLEŞTİLER

Aktaş, "Valiliğimiz ile yaptığımız organizasyon ile, hava şartları nedeniyle İstanbul’a otobüs seferlerinin iptal edilmesi sonrası çevre illerden İstanbul’a devam etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali’mizde mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK Yurtlarına yerleştiriyoruz" dedi. Aktaş, ayrıca Kızılayın da vatandaşlara çorba dağıtımı yapacağını aktardı.

İstanbul otobüs seferleri iptal edildi! Mağdur vatandaşlar yurtlara yerleştirildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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