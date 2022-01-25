İstanbul özel araç yasağı | Özel araç yasak mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle özel araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Yola çıkacak olan ve söz konusu kararın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında Özel araç yasak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul özel araç yasağının detayları...

İSTANBUL ÖZEL ARAÇ YASAĞI | ÖZEL ARAÇ YASAK MI? İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

İstanbul'da bugün özel araç kullanmak saat 13.00'a kadar yasak olacak. Vatandaşlar özel araçlarıyla trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.