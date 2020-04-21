İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Pandemi Kurulu ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptıklarını belirtti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için her kesimle istişare içinde olduklarını belirterek, gerçekleştirilen iş birliğine dikkati çekti.

Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız ve #EvindeKalİstanbul hashtagı ile yaptığı paylaşımında Yerlikaya, şunları kaydetti:



"İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir mücadele yürütüyoruz. İstanbul'da hep birlikte tüm kesimlerle istişare ve iş birliği içerisindeyiz."







Kaynak: AA