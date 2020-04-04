İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:- "İl Pandemi Kurulu toplantımızı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilecek"
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Yerlikaya, "Evinde Kal İstanbul" etiketiyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilecek." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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