İstanbul Pendik'te 3 aylık bebeği Nisa Mihriban'ı sokağa bırakmıştı! O anne için tahliye kararı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 Mart 2022 tarihinde Pendik'te bulunan 3 aylık bebeğe, sağlık çalışanı Büşra Durmaz tarafından Nisa Mihriban adı verildiğini açıklamış, Durmaz küçük bebeğe süt annelik yapmıştı. Nisa Mihriban'ın annesini bulmak için çalışma başlatılan polis ekipleri, izlediği kamera görüntüleri sonrası 20 yaşındaki E.S.'yi 5 Nisan günü gözaltına almıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Bunun üzerine, çıkarıldığı mahkeme tarafından bebeğini terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan E.S. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

AYNI SAVUNMASINI TEKRAR ETTİ

Tutuklu bulunan sanık E.S.'nin 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla devam edildi. Tutuklu sanık E.S cezaevinden getirilirken, sanık avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden bebeğin sağlık durumuna ilişkin istenen bilgilerin gönderilmediğini tutanağa geçirdi. Duruşmada söz alan sanık E.S., “Önceki savunmam geçerlidir. Savunmalarımı tekrar ederim” dedi.

"BEBEĞİN RAHATSIZLANMASI İLE MÜVEKKİLİMİN TERK ETMESİ ARASINDA BİR İLLİYET BAĞI BULUNMAMAKTADIR"

Bunun üzerine sanık avukatı Seval Sezer Totik, E.S.'nin bebeği bıraktığı tarihte sağlıklı olduğunu belirterek bulunduktan 3 gün sonra bakımevinde rahatsızlanıp hastane kaldırıldığını söyledi. Bebeğin ağzında mama bulunduğunu ifade eden Totik," Kalp atışları durmuş ve bunun üzerine hastaneye götürülmüş. Bebeğin rahatsızlanması ile müvekkilimin terk etmesi arasında bir illiyet bağı bulunmamaktadır” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

"MÜVEKKİLİM UZUN SÜREDİR İÇERDEDİR, TAHLİYESİNİ TALEP EDERİZ"

Sanık avukatlarından Özlem Özkan ise E.S.'nin genç yaşta anne olduğunu ifade ederek," Sığınma evindeyken kurum tarafından yeterince müvekkilim hakkında gerekli sosyal çalışma yapılmamıştır. Kendisine seçenekler sunulmamıştır. Sığınma evinde müvekkilimin kalacağı süre 6 ay ile sınırlıdır. Halbuki yasal olarak bir sınırı bulunmamakta. İhtiyaç halinde bu süre uzatılabilmekte. Bebek bulunduğu zaman sağlık görevlileri geldiğinde, ilk muayene bulgularına hastane kayıtlarına göre bebeğin sağlıklı olduğu anlaşılmakta. Müvekkilim uzun süredir içerdedir. Tahliyesini talep ederiz” diye konuştu.

BAKANLIK AVUKATI TAHLİYE TALEBİNE KARŞI ÇIKTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melike Gerek ise iki avukatın sözlerine üzerine şunları söyledi:

“Savunmadaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Sanık reşittir. Ayırt etme gücüne sahiptir. Gerekli bilgilendirme yapılarak kurumdan ayrılmasına izin verilmiştir”

MAHKEME TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi. Ara kararını oluşturan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve karartılacak delil bulunmayışını dikkate alarak, sanık Ebru Sepetçioğlu’nun tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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