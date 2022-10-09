İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Alınan bilgilere göre yangın, Pendik Pendik Esenler Mahallesi sanayi bölgesindeki bir atık geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Saat 13.00 sıralarında çıkan yangını görenler durumu bildirirken mahalleli sokağa döküldü.
BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ
Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek 30 dakika sonra kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yangınının çıkışı nedeni araştırmak için inceleme başlattı.