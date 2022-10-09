İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Pendik'teki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangını gören mahalleli sokağa döküldü.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Alınan bilgilere göre yangın, Pendik Pendik Esenler Mahallesi sanayi bölgesindeki bir atık geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Saat 13.00 sıralarında çıkan yangını görenler durumu bildirirken mahalleli sokağa döküldü.

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek 30 dakika sonra kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana geldi.

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Polis ekipleri yangınının çıkışı nedeni araştırmak için inceleme başlattı.

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

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