İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Sokakta çökme meydana geldi, iki apartman boşaltıldı

İstanbul Pendik'te bir sokakta meydana gelen çökme sonucu 4 ve 5 katlı iki apartman, belediye ekiplerince tedbir amaçlı boşaltıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Alınan bilgilere göre Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde Birader Sokak’ta bulunan bir inşaat ve apartmanların bulunduğu sokakta henüz bilinmeyen bir sebeple sokakta çökme meydana geldi.

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Sokakta çökme meydana geldi, iki apartman boşaltıldı

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Mahallelinin durumunu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve Pendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Sokak tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Sokakta çökme meydana geldi, iki apartman boşaltıldı

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ KESİLDİ

Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı.

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Sokakta çökme meydana geldi, iki apartman boşaltıldı

APARTMANLAR BOŞALTILDI

Bunun üzerine 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı apartman sakinleri yakınlarının yanına gitti, 12 vatandaş ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Sokakta çökme meydana geldi, iki apartman boşaltıldı

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Sokakta çökme meydana geldi, iki apartman boşaltıldı İstanbul Pendik'te korku dolu anlar! Sokakta çökme meydana geldi, iki apartman boşaltıldı

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