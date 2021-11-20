İstanbul Pendik'te psikolojik sorunları olan kişi kendini eve kilitledi, apartmanı yakmaya çalıştı! Özel harekat polisleri müdahale etti

Edinilen bilgilere göre olay dün saat 19.00 sıralarında Esenler Mahallesi Turna Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 53 yaşındaki 3 çocuk babası Haydar Zurnacıoğlu, kendisini evindeki bir odaya kilitledikten sonra evinin penceresinin açıp evin dış cephesini yakmaya çalıştı. Bunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen Zurnacıoğlu binanın dış cephesini yeniden yakmaya çalıştı.

MÜZAKERECİ POLİS İKNA EDEMEDİ, ÖZEL HAREKAT GELDİ

Polis ekiplerinin olay yerine çağırdığı müzakereci polis, Zurnacıoğlu'nu ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri önlem olarak binanın bahçesine atlama çadırı kurdu. Daha sonra olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile 7.kattaki eve giren polis ekipleri Zurnacıoğlu'nu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

"HERHALDE PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Haydar Zurnacıoğlu'nun eniştesi Ömer Şenol, " Benim haberim yoktu. Çıktım, bir gürültü vardı. Kendi evini yakıyormuş. Benim kaynım o. Herhalde psikolojik sorunları var. Çocukları ailesi var. Evli barklı" dedi.