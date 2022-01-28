İstanbul Pendik'te vahşet! Ramazan Su, evlenmek üzere olduğu Nermin Celep'i defalarca bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde Pendik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şoförlük yapan 40 yaşındaki Ramazan Su, evlenmek üzere olduğu kız arkadaşı 44 yaşındaki Nermin Celep'i taksisine çağırdı.

TARTIŞMA SONRASI DARP ETİ

ikili arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşandı. Akabinde ise Ramazan Su, Nermin Celep'i taksiden inerek darp etmeye başladı. Bunun üzerine araya giren vatandaşlar ikili ayırdı. Ramazan Su ve Nermin Celep daha sonra taksiye binerek sokaktan ayrıldı.

TAKSİ İÇİNDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Taksinin bir süre ilerlemesinin ardından ikili arasında tekrar çıkan tartışma sırasında Ramazan Su, Nermin Celep'i vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Ramazan Su olay yerinden kaçarken olayda ağır yaralanan Nermin Celep ise olayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Nermin Celep, ambulansla hastaneye götürüldü. Celep burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Polis zanlı Ramazan Su'yu başlattığı çalışma sonucunda yakaladıktan sonra Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürdü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.