İstanbul sabah saatlerinde yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisi altında kaldı!
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren olmak üzere etkisini göstermeye başlayan yağmur, sabah saatlerinde rüzgarın da şiddetiyle etkisini arttırdı. Kent genelinde etkili olmaya rüzgarlı ve yağmurlu hava gün içerisinde etkili olmaya devam edecek.
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22 Mayıs 2020 Cuma 08:59
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