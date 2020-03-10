İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Koronavirüs paniği!
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükselirken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Koronavirüs paniği yaşandı. Stockholm-İstanbul uçuşunu yapan Pegasus'a ait uçakta Koronavirüs şüphesiyle bir kişiye müdahale edildi.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha arttığı açıklandı. Virüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 631'e yükseldi.
KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA PANİĞE YOL AÇTI
Bugün, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Koronavirüs paniği yaşandı.
Pegasus Havayolları'na ait Stockholm-İstanbul uçuşunu yapan uçakta Koronavirüs şüphesiyle bir kişiye müdahale edildi.
Korkunç rakam! İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış
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