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İSTANBUL - SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ÇOCUK BİLİM KURULU TOPLANTISINI PAYLAŞTI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti.

İSTANBUL - SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ÇOCUK BİLİM KURULU TOPLANTISINI PAYLAŞTI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı. Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan "bana yaklaşma" sözünü içeren videosuna atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü:

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-Koca'nın paylaştığı video

Kaynak: DHA




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