İstanbul Sancaktepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Sancaktepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Sancaktepe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Sancaktepe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Sancaktepe Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sancaktepe ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 64 (km²) si Sancaktepe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Sancaktepe nüfusu 456 bin 861 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Sancaktepe İlçe Nüfusu Kaçtır?

456 bin 861 kişidir.

İstanbul Sancaktepe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 45,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sancaktepe İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,094234 Enlem : 40,094234

Sancaktepe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Sancaktepe ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Sancaktepe ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sancaktepe ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020