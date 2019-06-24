İstanbul seçim sonuçlarına sevinen isimler büyük dikkat çekti!

23 Haziran yenilenen İstanbul seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun seçimi kazanmasına sevinen isimler ise şaşkınlık yarattı.

Twitter hesaplarından sevinç çığlıkları atanların başında FETÖ'cü vatan haini Emre Uslu ve terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla tanına Amed Dicle geldi. İşte CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasına sevinen dikkat çekici isimler...

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da sandıkların yüzde 99,37'si açılırken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, AK Parti adayı Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı. İstanbul seçim sonuçlarına göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı oldu.

İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından sevinen isimler dikkatlerden kaçmadı.