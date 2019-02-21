İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu
IHAAW095725-ASA/20-02-2019 - İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
IHAAW095725-ASA/20-02-2019 - İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Şehir Hatları A.Ş.'nin Twitter hesabından açıklamada, "Değerli yolcularımız, tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. 20.02.2019 09:57:25 TSI NNNN
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