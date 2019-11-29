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  3. İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER:

İstanbul Şehir Hatları'nın 07.30'da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar Seferi

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20

Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50

Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40

Kaynak: DHA

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