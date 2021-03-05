İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki taciz iddiaları mahkemeye taşındı! 30 yıla kadar hapsi isteniyor

Önce 2012 yılında daha sonra 2019'da meydana gelen olaylarda iddiaya göre prova sırasında Uğur Arda Aydın rol arkadaşı Mana Alkoy'a elle tacizde bulundu. Genç oyuncu, Aydın'a bu hareketinin senaryoda olmadığını söylese de olayı unutarak hakkında şikayette bulunmamıştı.

Geçen yıl da Nazife Aksoy, Aydın tarafından tacize uğradığını iddia etti. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, genç oyuncuyu zorla dudaklarından öptü. Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize maruz kalınca Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yapan Aydın'ın meslektaşları olan Nazife Aksoy ve Mana Alkoy’u defalarca taciz etmesi olayı mahkemeye taşındı. İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel taciz' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın ile müştekiler Mana Alkoy ve Nazife Aksoy katılırken tarafların avukatları ile İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Uğur Arda Aydın duruşmada yaptığı savunmada 2012 yılındaki bir oyunda yönetmen tarafından verilen mizanseni yaptığı için müşteki Mana Alkoy'un durumdan rahatsız olup oyunun yönetmenine söylediğini anlatarak olayın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra yapılan şikayetin manidar olduğunu söyledi.

Suçlamaların hepsini reddettiğini söyleyerek bu konuda savunma yaptığı için utandığını belirtti. Şikayetin tam da şehir tiyatrolarında genel sanat yönetmenliğine aday olduğu döneme denk gelmesini çok manidar bulduğunu söyleyen Aydın, bu durumun kendisini maddi ve manevi zarara uğrattığını belirtti.

Müşteki Nazife Aksoy için, birlikte çalıştığı bir oyunda iki kez mazeretsiz gelmediği için hakkında rapor tutulması istediğini ve bu nedenle asılsız şikayette bulunduğunu düşündüğünü söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Duruşmada ifade veren müşteki Mana Alkoy sahnede yönetmenin bilgisinin dışında oyunda olmayan bir hareketi seyircinin göremeyeceği bir açıda kendisine yönelik olarak 2 kez yaptığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

Öteki müşteki Nazife Aksoy ise bir oyun öncesi kuliste karşılaştıkları sırada merhabalaşırken Aydın'ın kendisini dudağına çok yakından öptüğünü ve rahatsız olduğunu belirtti. Daha sonra yine aynı durumu tekrar ettiğini söyleyen Aksoy, onu uyardığını fakat Aydın'ın "Sen bana hiçbir şey yapamazsın." dediğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, savunmalarının alınmasının ardından tanıkları dinlemek üzere duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Uğur Arda Aydın'ın, 2012 yılındaki bir oyunun provasında Mana Alkoy, 2019 yılında ise kuliste Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddia edilerek, zincirleme şekilde "cinsel taciz" suçundan hapis cezasına çarptırılması isteniyor.