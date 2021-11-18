İstanbul Senin Uygulaması nedir? İstanbul Senin Uygulaması içinde hangi uygulamalar, neler var? Nereden, nasıl indirilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin tek çatıda toplandığı uygulama olan İstanbul Senin Uygulamasının tanıtımı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programla gerçekleştirildi. Akıllı telefonu olan herkesin erişebileceği uygulama ile vatandaşlar, adres değişikliği yapabilecek veya anketlere katılabilecek, ayrıca otobüs çağırabilecek. İki yıl süren hazırlıkların ardından İBB'nin bütün uygulamaları tek çatı altında toplanmış oldu.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI NEDİR?

İstanbul Senin Uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sağladığı hizmetlerin tek uygulama çatısı altında toplandığı uygulamanın adıdır. Uygulamada Askıda Fatura, kültür-sanat etkinlikleri duyuruları, Çözüm Merkezi, Otobüsüm Nerede, Şehir Hatları, Metro İstanbul, Cep Trafik, İBB Wi-Fi gibi birçok mini uygulama yer alıyor.

Uygulamanın kullanıcı güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunu dile getiren İmamoğlu, "İstanbul Senin'de kullanıcı verisi, sadece ve sadece kullanıcıya aittir ve İBB dahil hiçbir kurum ve kişi, kullanıcı verisine erişemez." diye konuştu.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI İÇİNDE HANGİ UYGULAMALAR, NELER VAR?

İstanbul Senin Uygulaması içerisinde yer alan uygulamalar şöyle:

- Otobüsüm nerede?

- Çözüm Merkezi

- Şehir Hatları

- Şehir Haritası

- Hamidiye Su

- Kent Ormanı

- İstanbul'u Seyret

- Spor İstanbul

- Söz Senin

- İSKİ

-İGDAŞ

- Panaroma İstanbul

- Kariyer İBB

- Sosyal Tesisler

- İstanbul İstatistik Ofisi

- Plan Askı

- Metro İstanbul

- İSPARK

- İBB Wİ-Fİ

- İBB TV

-Halk Bakkal

- Genç Üniversiteli

- CRR Konser Salonu

- Acil ve Kısa Numaralar

- Afet Bilgi

- Canlı Destek

- Askıda Fatura

- İstanbulkart

- Yuvamız

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI NEREDEN, NASIL İNDİRİLİR?

İstanbul Senin’i iOS App Store veya Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASINA NASIL ÜYE OLUNUR?

İstanbul Senin’e üye olmak çok kolay! iOS App Store veya Google Play Store üzerinden İstanbul Senin’i indirip, kişisel bilgilerinizi girerek 1 dakika içinde ücretsiz üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI İLE HANGİ FATURALAR ÖDENEBİLİR?

İstanbul Senin ile İSKİ ve İGDAŞ faturaları ödenebilmektedir. Ayrıca ödenmemiş İSPARK faturalarınızı da İstanbul Senin uygulamasından ödeyebilirsiniz.

İETT VE ŞEHİR HATLARI SAATLERİ ÖĞRENİLEBİLİR

İstanbul Senin içerisindeki Şehir Hatları mini uygulamasından vapur tarife bilgilerine, Otobüsüm Nerede mini uygulamasından ise İETT sefer bilgilerine erişilebilmektedir.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI TOPLU TAŞIMADA KULLANILABİLİR Mİ?

Kullanıcılar, İstanbul Senin içerisindeki dijital İstanbulkartlarına bakiye yükleyerek ulaşımda karekodla ödeme yapabilir ve kolayca yolculuk yapabilirler.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI İLE İSPARK BORCU ÖDENEBİLİR Mİ?

Evet, ödenmemiş İSPARK borçlarınızı plaka bazlı sorgulayabilir ve ödeme yapabilirsiniz.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI İLE İŞ BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

İstanbul Senin içerisindeki Kariyer İBB mini uygulamasından Belediye ve İştiraklerindeki açık pozisyonlara iş başvurusunda bulunabilirsiniz.