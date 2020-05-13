İSTANBUL - SEREBRAL PALSİ HASTASI 12 YAŞINDAKİ EFE İKİ AYIN ARDINDAN PARKA GİTTİ 

SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle iki aydır evde olan serebral palsi hastası 12 yaşındaki Efe Tüylü günler sonra annesi ve kardeşiyle birlikte parka gitti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle serebral palsi (beyin felci) hastası 12 yaşındaki Efe Tüylü iki ay boyunca evden hiç çıkmadı. Bahçelievler'de oturan Efe Tüylü, bugün saat 11.00'da annesinin yardımıyla evlerinin yakınındaki parka giderek hava aldı. Efe'ye 3 yaşındaki kardeşi Ecrin Tüylü de eşlik etti. İki kardeş parktaki yürüyüş parkurunda el ele dolaştı.

"BUGÜN İÇİMDE KELEBEKLER UÇUŞUYOR"

12 yaşındaki Efe Tüylü, "İki aydır evdeydim. Günlerim iyi geçti. Günlerimin iyi geçmesinin sebebi Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin bana vermiş olduğu yazarlık ve animatörlük sayesinde günlerim çok eğlenceli geçti. Benim iki tane hikayem var. Evde yazmaya devam ettim. Bugün çok mutluyum. Bugün içimde kelebekler uçuşuyor. Mutluluğumu gizleyemiyorum. Evde kalmak çok sıkıcı aslında. Özellikle iki ay gibi bir süre evde kalmak baya sıkıyor. Biliyorsunuz ki pandemi var. Pandemi nedeniyle evde kaldım, sizler de evde kalın. Sağlığınız olmazsa dışarı çıkamazsınız" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ AÇISINDAN GÜZEL BİR GÜN"

Efe Tüylü'nün annesi Dilek Tüylü ise çocuklarının heyecanını anlattı. Tüylü, "Sabah saat 9'da Ecrin uyandı. "Hadi sokağa çıkıyor muyuz" dedi. Efe "ben de geleceğim" dedi. Hazırlandık ve saat 11.00 olunca dışarı çıktık. Bugün çocuklarımız açısından güzel bir gün. İnşallah hastalık biter ve devamlı çıkmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Efe Tüylü'nün görüntüleri

-Efe Tüylü ve annesi Dilek Tüylü ile röportaj

-Parktan görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Kaynak: DHA