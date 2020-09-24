İstanbul'da servislere yüzde 11,50 oranında zam geldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında öğrenci ve personel servislerine yönelik yüzde 33,15 zam talebinde bulunulmuştu. UKOME kararıyla alt komisyonun teklif ettiği yüzde 11,50 oranındaki zam teklifi kabul edildi. Peki İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu 2020? UKOME servis ücretleri belli oldu mu?

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2020?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla, öğrenci servis ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belli oldu. İstanbul'da, 2020 yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere zam yapıldı. Zammın ardından İstanbul'da en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu.