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  3. İstanbul Şişli'de kan donduran olay! Bir erkek, eski sevgilisi ve arkadaşını öldürüp intihar etti

İstanbul Şişli'de kan donduran olay! Bir erkek, eski sevgilisi ve arkadaşını öldürüp intihar etti

İstanbul Şişli'de silah seslerinin duyulduğu bir evde ikisi kadın olmak üzere 3 kişi ölü bulundu. İddiaya göre Y.S.B. isimli kişi, eski sevgilisi B.V.'yi daha sonra Ö.A.'yı öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgilere göre olay Şişli Fulya Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre daireden gelen silah sesleri sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İstanbul Şişli'de kan donduran olay! Bir erkek, eski sevgilisi ve arkadaşını öldürüp intihar etti

ÖLÜ BULUNDULAR

Polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Ö.A. (29) isimli genç kız ile Y.S.B. (34) ve B.V. (27) isimli şahısları hareketsiz olarak buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. 

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin incelemesine göre Y.S.B isimli saldırgan, önce eski sevgilisi B.V. isimli genç kızı silahla vurdu, daha sonra ise eski kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı iddia edilen Ö.A.'yı vurduktan sonra intihar etti. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin dairedeki incelemeleri sürüyor.

İstanbul Şişli'de kan donduran olay! Bir erkek, eski sevgilisi ve arkadaşını öldürüp intihar etti

Nurettin Akkaya isimli emlakçı yaşanan olaya ilişkin olarak şunları söyledi:

 "Duyduğum kadarıyla saat 07.30 - 08.00 aralarında kadın bağırmış polis polis diye. Ondan sonra silah sesi duyulmuş. Adam herhalde önce hanımına sonra kendisine sıkmış. Oturanları tanımıyorum. 30 senedir burada oturuyorum ama hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Üçüncü kişiyi bilmiyorum. Onları hiç tanımıyor. Ağızdan duydum yani" 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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