İstanbul Şişli'de yağmur kazası! 7 aracın karıştığı kaza trafiği felç etti

Edinilen bilgilere göre kaza Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında geldi. 34 YTZ 97 plakalı otomobilin sürücüsü, arızalanan aracını sol şeritte durdurdu. Daha sonra ise arızalı aracı gören 34 JU 3376 plakalı otomobilin sürücüsü de yavaşlayarak arızalı aracın arkasında durduktan sonra arkadan gelen 34 EGU 78 plakalı otomobilin sürücüsü, yağmurun de etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki araca çarptı.

Akabinde bir servis minibüsünün de aralarında olduğu 4 aracın daha karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada can kaybı ve yaralı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bunun yanında sıkışık olan trafik kaza nedeniyle daha da artarken caddedeki iki şerit bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Kazaya karışan araçların çekilmesinin sonrasında ise trafik normal seyrine döndü.