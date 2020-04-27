İSTANBUL- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİNCE İSTİKLALE GELDİLER
Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal caddesine akın etti.
Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal caddesine akın etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesin akın etti. Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.
Görüntü Dökümü:
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-Taksim meydandan detaylar
-İstiklal caddesinden detaylar
-Vatandaşlardan detaylar
Kaynak: DHA
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