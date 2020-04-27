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  3. İSTANBUL- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİNCE İSTİKLALE GELDİLER

İSTANBUL- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİNCE İSTİKLALE GELDİLER

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal caddesine akın etti.

İSTANBUL- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİNCE İSTİKLALE GELDİLER

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal caddesine akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesin akın etti. Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim meydandan detaylar

-İstiklal caddesinden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

Kaynak: DHA




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