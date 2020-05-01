İSTANBUL - SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIN ARDINDAN İSTANBUL SOKAKLARI BOŞ KALDI

İstanbul'da 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent genelinde polis ekipleri denetimleri sürdürürken belediye çalışanları cadde ve sokağı temizledikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Üsküdar Sahili ve sokaklar

-Kadıköy meydan detaylar

-Bağdat Caddesinden detaylar

-Göztepe mevki D-100 Karayolu detaylar

-Sokaklarda dolaşan yol temizleme aracı

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA