İstanbul sorunlarla boğuşurken, İmamoğlu keyfinde! Başka illeri ziyaret ediyor!

Son zamanlarda İstanbul'da yaşanan sorunların artış göstermesiyle birlikte, özellikle sosyal medya kullanıcıları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'la ilgilenmemesinden oldukça rahatsızlık duyduklarını dile getiriyor. Son olarak İmamoğlu'nun Bayburt ve Erzurum ziyaretinin ardından, bugün (14 Ekim 2021) Elazığ'a gideceğini öğrenen vatandaşlar "önce kendi şehrine sahip çık" yorumunda bulundular.

HANİ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun şehir şehir gezdiğini ve vatandaşın sıkıntılarını dinlediğini gören sosyal medya kullanıcıları adeta Belediye Başkanı'na ateş püskürdü. "Önce İstanbul'un sorunlarını dinle" cümleleriyle İmamoğlu'na sert çıkan takipçileri, İBB Başkanı'nın son gezisinden paylaştığı karelere ise " İstanbul Boğazı çöp götürüyor, hani her şey çok güzel olacaktı?" "İstanbul bitti, şimdi sıra oralarda mı?" "İBB başkanının şehir şehir gezmesi değil, şehriyle ilgilenmesi gerek" gibi sert yorumlarda bulundular.

İMAMOĞLU BUGÜN ELAZIĞ'DA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un çilesi bitmezken, Türkiye turuna devam ediyor. Önce Bayburt sonra Erzurum'u ziyaret eden İmamoğlu, bugün ise Elazığ'da vatandaşlarla buluşacak. İmamoğlu'nun asıl görevinin İstanbul olduğunu hatırlatan sosyal medya kullanıcıları " Önce bizim sorunlarımızla ilgilen, sonra gezersim" serzenişinde bulundular.