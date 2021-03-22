İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Gazeteci Hikmet Genç örnek vererek açıkladı

Gazeteci ve köşe yazarı Hikmet Genç, özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa konuk olarak katıldı. Genç, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını değerlendirdi.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR' SLOGANI FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANILDI

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında İstanbul Sözleşmesi konusuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Hikmet Genç, "İstanbul sözleşmesi yaşatır" sloganının farklı amaçlar için kullanıldığını söyledi.

Hikmet Genç İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa Birliği üyesi devletlerin aile içi şiddet ve kadını korumaya yönelik kanunları olduğunu vurguladı. Bu kanunlardan Türkiye'de de olduğunu söyleyen Genç, "cinsiyetsiz tuvalet" gibi kavramlara da değindi.

Bu tarz kavramların Türkiye'nin inanç değerlerine uymadığını ifade eden Genç, bunların toplumsal çözülmeye sebep olabileceğini de belirtti.

ÖRNEK GÖSTEREREK AÇIKLADI

Gazeteci ve köşe yazarı Hikmet Genç; Polonya ve İngiltere'nin "çocuklar cinsel tercihini kendileri seçebilecek" noktasına gelindiği için söz konusu anlaşmadan çekildiğini belirtti. Genç buna rağmen CHP ve HDP'nin bu durumda hemen ortaya çıktıklarını da sözlerine ekledi.

"MUHALEFET, CUMHUR İTTİFAKI NE YAPSA REDDEDİYOR"

Cumhur İttifakı ne derse muhalefetin bunu hemen reddettiğini ifade eden Hikmet Genç, Cumhuriyet Halk Partisi'ne "parti içindeki tacizlerin hesabını neden sormadınız?" diyerek çıkıştı.