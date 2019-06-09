İstanbul Şuhutlular Derneğinden Başkan Bozkurt’a ziyaret

İstanbul Şuhutlular Derneği Başkanı Suat Benli ve beraberindeki heyet, Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal eden Şuhutlular Derneği Başkanı Benli ve beraberindeki heyet Bozkurt'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Akabinde Başkan Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin sonunda Şuhutlular Derneği Başkanı Suat Benli ve Ali Yonca tarafından Başkan Bozkurt'a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA