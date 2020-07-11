İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI'NDA MASKESİZ DOLAŞTILAR

SULTANAHMET Meydanı'na akın eden birçok yerli ve yabancı turistin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İstanbul Valililiği, koronavirüsle mücadele kapsamında açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirmişti. Hafta sonunun ve güzel havanın tadını çıkarmak için Sultanahmet Meydanı'na akın eden yerli ve yabancı turistler maske takma kuralına uymadı. Çimlere oturanların ayrıca sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

Maske takmadığı görülen Abdulbaki Aslan, "Korkuyoruz ama ara ara nefes almak için çıkarıyoruz" dedi. Maskesiz gezen bir kişi de maske takmayı unuttuğunu ifade ederek maskesini taktı. Can Karahan ise az önce abdest aldığı için maske takmadığını dile getirerek "Şu an zor bir süreçteyiz. Koronavirüse karşı da birbirimizi uyarmamız gerekiyor, Fahrettin Koca'nın da dediği gibi." dedi. Fatih Culha da "Sıkılıyorum ve terliyorum. İnsanlarla aramızdaki sosyal mesafeyi koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Sultanahmet Meydanı'nda maskesiz gezenler

Maskesiz çimlere oturanlar

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayanlar

Vatandaşlarla röportaj

Genel ve detay görüntü

Kaynak: DHA