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  3. İstanbul Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda bugün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ormandan yoğun dumanın yükseldiği görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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