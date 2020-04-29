İSTANBUL- SULTANBEYLİ'DE BANKALAR ÖNÜNDE METRELERCE KUYRUK 

SOKAĞA çıkma yasağı öncesi Sultanbeyli'de uzun banka kuyrukları oluştu. Sosyal mesafenin korunması için her ne kadar polis ekipleri bulunsa da banka kuyruğunun bazı noktalarında bu kural hiçe sayıldı.

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir bankanın önünde vatandaşlar metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Sokağa çıkma yasağı öncesinde banka işlemleri için sırada bekleyen insanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Kuyruk caddeden başlayarak sokağa kadar sarktı. Öte yandan sosyal mesafe kurallarının denetlenmesi için banka önünde polis ekipleri bekletildi. Fakat buna rağmen sırada bekleyen bazı vatandaşların bu kurala uymadığı gözlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Banka önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyruk

-Sıra bekleyen vatandaşlar

-Banka önünde bekleyen polis aracı

-Genel ve detay

Kaynak: DHA