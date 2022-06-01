İstanbul Sultanbeyli'de genç kıza taciz iddiası! Ortalık karıştı, dükkan sahibi linç edilmeye çalışıldı

Alınan bilgilere göre olay dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İlçedeki bir telefoncuya giren 18 yaşındaki N.S., iddiaya göre burada V.U. tarafından tacize uğrayınca çığlık atarak dükkandan ayrıldı.

DÜKKANIN CAMLARI KIRILDI

Yaşanan olayı duyan N.S.'nin yakınları ve mahalle sakinleri dükkanın bulunduğu caddeye geldi. Kalabalık grup, dükkanının camlarını kırarken dükkan sahibini linç etmeye çalıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

POLİS VE VATANDAŞLAR ARASINDA GERGİNLİK

Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini engellemeye çalışan polis arasında da gerginlik yaşandı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin, V.U. adlı vatandaş tarafından iş yerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur. Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır"

Son dakika | İstanbul Sultanbeyli'deki fabrikada yangın!

İBB'nin Sultanbeyli'deki metro inşaatında tepki çeken görüntüler! İş makineleri ağaçları kırdı