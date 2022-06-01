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  3. İstanbul Sultanbeyli'de genç kıza taciz iddiası! Ortalık karıştı, dükkan sahibi linç edilmeye çalışıldı

İstanbul Sultanbeyli'de genç kıza taciz iddiası! Ortalık karıştı, dükkan sahibi linç edilmeye çalışıldı

İstanbul Sultanbeyli'deki bir telefoncuya giden 18 yaşındaki N.S.'nin dükkan V.U. tarafından tacize uğradığı iddiası sonrası ortalık karıştı. Yaşanan olayı duyan N.S.'nin akrabaları ve mahalleli olayın yaşandığı caddeye gelerek dükkanın camlarını kırmak istedi, dükkan sahibini linç etmeye çalıştı.

İstanbul Sultanbeyli'de genç kıza taciz iddiası! Ortalık karıştı, dükkan sahibi linç edilmeye çalışıldı

Alınan bilgilere göre olay dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İlçedeki bir telefoncuya giren  18 yaşındaki N.S., iddiaya göre burada V.U. tarafından tacize uğrayınca çığlık atarak dükkandan ayrıldı.

DÜKKANIN CAMLARI KIRILDI

Yaşanan olayı duyan N.S.'nin yakınları ve mahalle sakinleri dükkanın bulunduğu caddeye geldi. Kalabalık grup, dükkanının camlarını kırarken dükkan sahibini linç etmeye çalıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına aldı. 

İstanbul Sultanbeyli'de genç kıza taciz iddiası! Ortalık karıştı, dükkan sahibi linç edilmeye çalışıldı

POLİS VE VATANDAŞLAR ARASINDA GERGİNLİK

Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini engellemeye çalışan polis arasında da gerginlik yaşandı.

İstanbul Sultanbeyli'de genç kıza taciz iddiası! Ortalık karıştı, dükkan sahibi linç edilmeye çalışıldı

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin, V.U. adlı vatandaş tarafından iş yerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur. Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır"

İstanbul Sultanbeyli'de genç kıza taciz iddiası! Ortalık karıştı, dükkan sahibi linç edilmeye çalışıldı İstanbul Sultanbeyli'de genç kıza taciz iddiası! Ortalık karıştı, dükkan sahibi linç edilmeye çalışıldı

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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