İstanbul Taksim'de Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Cumhuriyet'in 97'nci yıldönümü nedeniyle, Taksim'de resmi tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu'nın da aralarında bulunduğu, askeri ve sivil protokol katıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda saat 13.00'te düzenlenen törende, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Hüseyin Aksu, anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okunmasının ardından tören sona erdi.

Resmi tören sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bulunduğu bazı kurum ve kuruluşlar anıta çelenk bıraktı. Taksim'de düzenlenen tören nedeniyle, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.