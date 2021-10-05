İstanbul toplu taşıma bedava mı 6 Ekim 2021? İETT otobüsleri metro, tramvay, vapur ücretsiz mi?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması'nın 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmasının ardından İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği, 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. Daha sonra ise 6 Ekim 1923 tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girmesinin ardından 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgali sona erdi. Bu kapsamda 6 Ekim 1923 İstanbul'un düşman işgalinden kurtulduğu yıl olarak kayıtlara geçmişti.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI 6 EKİM 2021? İETT OTOBÜSLERİ METRO, TRAMVAY, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim'in İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olması nedeniyle İstanbul'da İBB'ye ait İBB'ye ait tüm toplu ulaşım araçları 6 Ekim Çarşamba günü vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bu kapsamda metro, tramvay, vapur ve İETT otobüsleri bedava olacak. Ayrıca İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kent genelinde yapılacak birçok etkinlikle kutlanacak. Bu kapsamda Gülhane Parkı'nda saat 14.00'de Ceylan Ertem konseri gerçekleştirilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Kutlama etkinlikleri için tüm İstanbulluları Gülhane Parkı’na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.



Kutlama etkinlikleri için tüm İstanbulluları Gülhane Parkı’na bekliyoruz. pic.twitter.com/oJJLGLbUQJ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 5, 2021

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz."