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  3. İstanbul trafik yoğunluğu, İstanbul trafik durumu canlı 25 Mart 2021

İstanbul trafik yoğunluğu, İstanbul trafik durumu canlı 25 Mart 2021

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte trafikte aksamalar yaşandı. İBB yoğunluk haritasına göre ise trafik durumu saat 09.00 itibariyle yüzde 65'e ulaştı. Peki İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? İşte İstanbul trafik yoğunluğu, İstanbul trafik durumu canlı 25 Mart 2021...

İstanbul trafik yoğunluğu, İstanbul trafik durumu canlı 25 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde başladı. Aralıklarla başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ise etkisini arttırmaya başladı. Hal böyle olunca da kar yağışından ilk olarak trafik yoğunluğu etkilendi. Erken saatlerde başlayan kar yoğunluğu, trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.

YOĞUNLUK HARİTASINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul trafik yoğunluğu, İstanbul trafik durumu canlı 25 mart 2021

İSTANBUL TRAFİK DURUMU CANLI 25 MART 2021

Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini arttırmasıyla birlikte, İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 09.00 itibariyle yüzde 65'e ulaştı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI CANLI

 

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