İstanbul Tuzla'da TOKİ Kura çekimleri başladı!

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Mart günü Ankara'da ilk kura çekimi gerçekleştirilmiş ve sonrasında ara verilmişti.

TUZLA'DA KURA ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim" projesi kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesine yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekimlerine başlandı. 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Tuzla'da Aydınlı mahallesi Konaşlı mevkiinde 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 20 bin 920 konut çekimleri devam ediyor.

Haberin Devamı

KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM

Türkiye genelinde TOKİ kura çekimleri başlamışken İstanbul Tuzla'da kazanan adaylar açıklanıyor. TOKİ sonuçlarını ise TOKİ Kura Sorgulama Ekranı linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.