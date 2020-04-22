İSTANBUL -ÜMRANİYE'DE KAMYONETE ÇARPAN OTOMOBİLDE AĞIR YARALANAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ

*Vali Yerlikaya: " Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli Polis Samet Özbakış kardeşimizin, iş çıkışı meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Ümraniye'de, Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli polisin kullandığı otomobil kamyonete çarptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Samet Özbakış'ın kullandığı 34 HOY 20 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. O sırada Esnaf Caddesi üzerinden gelen 34 TK 7184 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Samet Özbakış ile yanındaki kişi otomobilde sıkıştı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan 2 yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan polis memuru Samet Özbakış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Derviş Yücesan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Çevre esnafı Bilal Demir, "Ses gelince dışarı çıktık. Bir adam yerde yatıyordu, diğer adam da şoför koltuğunda kafasını yaslamış duruyordu ama kulağından burnundan baya kan geliyordu. O şekilde yattığını görünce biz de polisi aradık, ondan sonra Allah razı olsun gereğini yaptılar. Arabada olanın durumu gördüğüm kadarıyla biraz ağırdı. Allah şifa versin." dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAM AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli Polis Samet Özbakış kardeşimizin, iş çıkışı meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüce Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Mekânı Cennet olsun." İfadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis memurunun fotoğrafı

-Kaza sonrası aracın görüntüsü

-Kaza sonrası kamyonetin görüntüsü

-Polis ekiplerinin kaza yerini incelemesi

-Kaza yapan araçların çekilmesi

-Çevre esnafı Bilal Demir ile röportaj

-İtfaiyeden görüntüler

-Genel ve detay görüntü

Kaynak: DHA