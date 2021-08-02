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  3. İstanbul Ümraniye'de servis aracı ve minibüs çarpıştı : Eyüp Sönmez öldü, 6 kişi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de servis aracı ve minibüs çarpıştı : Eyüp Sönmez öldü, 6 kişi yaralandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesine servis aracı ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Eyüp Sönmez hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de servis aracı ve minibüs çarpıştı : Eyüp Sönmez öldü, 6 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre Ümraniye ilçesinde Altınşehir Mahallesi Nato Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 LKM 119 plakalı servis aracı  Acısu Caddesi'nin çıkışında plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

SERVİS ARACI DEVRİLDİ, MİNİBÜS DİREĞE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan devrilerek cadde üzerinde sürüklendi, minibüs ise yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı.

Kazaya gören vatandaşların ihbarı sonrasında kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Ümraniye'de servis aracı ve minibüs çarpıştı : Eyüp Sönmez öldü, 6 kişi yaralandı

SÜRÜCÜNÜN YANINDA OTURDU, KAZADA CANINDAN OLDU

Güvenlik güçlerince cadde üzerine şerit çekerek önlem aldı. Kazaya yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayene Eyüp Sönmez isimli vatandaşın hayatın kaybettiğini belirledi, 6 kişi ise yaralandı. 

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Ümraniye'de servis aracı ve minibüs çarpıştı : Eyüp Sönmez öldü, 6 kişi yaralandı İstanbul Ümraniye'de servis aracı ve minibüs çarpıştı : Eyüp Sönmez öldü, 6 kişi yaralandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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