İstanbul Üniversite'sinde toplanan vatandaşlar 'sapkınlığa' izin vermedi! LGBT etkinliği iptal oldu! “Ülkemizde sapıklık istemiyoruz”
İstanbul Üniversite İletişim Fakültesi önünde toplanan vatandaşlar, bugün yapılması planlanan LGBT etkinliğine izin vermedi.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona sivil toplum kuruluşları 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız' başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.
Konuya duyarlı vatandaşlar "Ülkemizde sapıklık istemiyoruz" sloganları attılar.
Fakülte önünde toplanan çok sayıda vatandaş, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.
Gelen tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen oluşum pikniğin iptal edildiğini duyurdu.
Yapılan duyuru paylaşımında grup üyelerine Beyazıt çevresinde gezmemelerini ve alandan ayrılmaları tavsiye edildi.