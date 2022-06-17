Zeynep Kamil Hastanesinde cinsiyet değiştirme ameliyatı mı yapılıyor? İddialar sonrası açıklama geldi!İstanbul Üniversite'sinde toplanan vatandaşlar 'sapkınlığa' izin vermedi! LGBT etkinliği iptal oldu! “Ülkemizde sapıklık istemiyoruz”Survivor Poyraz ile fenomen Ala Tokel ayrıldı mı? Her şey güzel gidiyordu! Gözyaşları içinde paylaştı!Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar evinde ölü bulundu! FETÖ davalarının kritik ismiydi...WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği sonunda kullanıma sunuldu! Artık çok daha rahatsınız!Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 17 Haziran 2022? Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu?On Numara sonuçları 17 Haziran 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 17 Haziran 2022Hasmına parkta ateş açan adamın yakalanınca gazetecilere söylediği sözler şaşkına çevirdi! Pişkinliğin bu kadarı!Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Diyarbakır'da faaliyet yürüten 2 terörist etkisiz hale getirildi!TV8 canlı yayın Survivor All star 137. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul Üniversite'sinde toplanan vatandaşlar 'sapkınlığa' izin vermedi! LGBT etkinliği iptal oldu! “Ülkemizde sapıklık istemiyoruz”

İstanbul Üniversite'sinde toplanan vatandaşlar 'sapkınlığa' izin vermedi! LGBT etkinliği iptal oldu! “Ülkemizde sapıklık istemiyoruz”

İstanbul Üniversite İletişim Fakültesi önünde toplanan vatandaşlar, bugün yapılması planlanan LGBT etkinliğine izin vermedi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona sivil toplum kuruluşları 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız' başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.

Konuya duyarlı vatandaşlar "Ülkemizde sapıklık istemiyoruz" sloganları attılar.

İstanbul Üniversite'sinde toplanan vatandaşlar 'sapkınlığa' izin vermedi !LGBT etkinliği iptal oldu! Ülkemizde sapıklık istemiyoruz

Fakülte önünde toplanan çok sayıda vatandaş, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.

Gelen tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen oluşum pikniğin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Üniversite'sinde toplanan vatandaşlar 'sapkınlığa' izin vermedi !LGBT etkinliği iptal oldu! Ülkemizde sapıklık istemiyoruz

Yapılan duyuru paylaşımında grup üyelerine Beyazıt çevresinde gezmemelerini ve alandan ayrılmaları tavsiye edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT