İSTANBUL- VALİ ALİ YERLİKAYA BAŞKANLIĞINDA İL PANDEMİ KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda kurul üyelerine teşekkür eden Yerlikaya, büyük bir mücadele yürüttüklerini belirterek İstanbul'da tüm kesimlerle istişare ve işbirliği içinde olduklarını belirtti. Toplantının fotoğrafları, Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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-Paylaşılan fotoğraflar

Kaynak: DHA